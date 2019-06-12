Болтон обвинил несколько стран в распространении слухов о разногласиях в Белом доме

Вашингтон, 12 июня. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обвинил Россию и Китай в числе других стран в распространении слухов о разногласиях в Белом доме.

Выступая в Вашингтоне, Болтон заявил, что у него «есть весомые причины полагать, что Северная Корея, Иран, Венесуэла, Россия и Китай приняли решение попытаться сеять дезинформацию об администрации, говорить, что у президента и его советников разногласия».

В качестве доказательств он привел в пример заявление министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа о том, что советники Дональда Трампа ведут его к конфронтации с Ираном. Других доказательств своих слов он не представил.

Отметим, ранее Трамп заявил, что сдерживает нрав своего помощника Болтона, который пользуется репутацией «ястреба». Трамп отметил, что его помощники придерживаются разных взглядов относительно внешней политики страны, передавал RT.

Позднее сенатор американского штата Вирджиния Ричард Блэк призвал Трампа не позволять высшим должностным лицам, в том числе Болтону, вести собственную внешнюю политику. По его мнению, «президент должен быть более решительным по отношению к высшим должностным лицам».

По словам сенатора, в правительстве есть внешнеполитический истеблишмент, который склонен действовать «достаточно независимо от президента». Особенно это касается Болтона.