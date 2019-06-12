Сенатор прокомментировал требование Украины о добыче газа в Черном море

Москва, 12 июня. Украинская сторона в гаагском арбитраже потребовала разрешить ей добывать газ в Черном море. Это заявление Киева прокомментировал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

В ходе слушаний в Гааге представитель украинской стороны Елена Зеркаль заявила, что у Украины должно быть право на добычу газа в Черном море. В своем заявлении она утверждала, что Украина, якобы могла бы за счет этого газа добиться энергетической независимости, однако Россия «лишает» Киев этой возможности.

Джабаров, комментируя заявление Зеркаль, напомнил, что Украина может использовать свои территориальные воды для любых целей, однако ее претензии на российский шельф ничем не обоснованы.

«Никакого запрета на доступ нет. В своих территориальных водах делайте что хотите. Что касается шельфа, который не принадлежит Украине: они же не будут добывать нефть на шельфе, принадлежащем Российской Федерации?», — отметил он.

Также он прокомментировал слова Зеркаль о «международном статусе» Керченского пролива. По словам Джабарова, Киев может проводить свои суда через пролив, уведомив российскую сторону надлежащим образом.

«Они имеют право проходить через него, уведомляя надлежащим образом начальника в порте в Керчи. Но добывать в Керченском проливе нефть или газ никто не позволит», — заявил сенатор.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году в результате народного референдума. Голосование прошло в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. Большинство жителей полуострова высказались за вхождение региона в состав России. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что вопрос о статусе Крыма закрыт окончательно.