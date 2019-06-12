Huawei выпустила один млн смартфонов с собственной ОС

Москва, 12 июня. Китайская компания Huawei отгрузила один млн смартфонов с собственной операционной системой HongMeng, об этом сообщает брокерская компания Rosenblatt Securities.

Операционную систему будут тестировать перед запуском партнеры компании. Заявлено, что HongMeng поддерживает запуск Android-приложений. Ее можно будет устанавливать на различные устройства, среди которых смартфоны, планшеты, телевизоры, компьютеры, а также умные носимые устройства. В настоящий момент нет никаких подробностей об особенностях новой системы.

По предварительным данным, первые устройства с новой операционной системой будут представлены осенью 2019 года. Ее получат смартфоны Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro. Гаджеты будут основаны на однокрисстальной системе Kirin, сообщает IXBT.

Ранее The Bell со ссылкой на свои источники сообщил, что Huawei может начать устанавливать на свои смартфоны операционную систему «Аврора», которая была создана на базе финской системы Sallfish. По данным издания, переговоры между министром цифрового развития и связи РФ Константином Носковым и исполнительным директором Huawei Го Пином проходили во время ПМЭФ-2019. Однако никакого официального подтверждения от китайской компании о факте подобных переговоров не поступало.

В «Ростелекоме» заявили, что не получали предложений об использовании мобильной операционной системы «Аврора» от компании Huawei, однако выразили готовность сотрудничать по этому вопросу.

Напомним, что американские власти ввели санкции против Huawei в мае. Они заявили, что компания якобы обладает «тесными связями с правительством Китая». Вашингтон никак не доказал свои слова, однако запретил американским компаниям сотрудничать с Huawei. После этого Google отказала в поддержке устройствам Huawei и Honor: на новых гаджетах операционная система Android не будет работать, сообщает «Газета.ru».