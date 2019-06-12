Немцы рассказали о своем отношении к России

Берлин, 12 июня. Газета Bild провела исследование, в рамках которого оценила отношение жителей западной и восточной частей Германии к России и выяснила, что у каждой из них сформировалось свое мнение.

Согласно итогам опроса, 72% восточных немцев заявили, что выступают за более тесные связи с Россией. 43% из них выразили мнение, что отношения между РФ и Германией должны быть «значительно более близкими».

При опросе жителей Западной Германией цифры изменились. За сближение с Россией здесь высказались порядка 54% жителей, 29% сообщили, что хотели бы увеличить дистанцию.

Комментируя результаты опроса, министр внутренних дел Хорст Зеехофер отметил, что «среди населения новых земель присутствует другой взгляд на Россию — не такой, как в старых землях Германии».

Отметим, отношения Берлина и Москвы начали налаживаться на фоне реализации проекта «Северный поток — 2». В частности, глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что его страна заинтересована в хороших отношениях с Россией.

При этом категорически против строительства газопровода выступают США, которые неоднократно грозили немецким бизнесменам санкциями за участие в проекте. В начале мая немецкий журналист выразил мнение, что дружба между Вашингтоном и Берлином «разбита вдребезги». Об этом свидетельствует отмена визита госсекретаря США Майка Помпео в Германию. Бресслер подчеркнул, что в настоящий момент США во многих случаях являются недругами, «против которых необходимо формировать альянсы».