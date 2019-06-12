Рябков объяснил, когда РФ и США достигнут соглашений по вооружениям

Нью-Йорк, 12 июня. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков считает, что заключение соглашений по вооружениям зависит от готовности США.

В интервью The Wall Street Journal Рябков сообщил, что считает низкой вероятность возобновления участия России и США в договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Дипломат также заявил, что достижение соглашений по вооружениям между Москвой и Вашингтоном зависит от готовности к нему американской стороны.

Рябков оценил отношения между странами как изменяющиеся «быстро и непредсказуемо», назвав ситуацию той, в которой «угроза растет».

«Мы сейчас в точке, которая гораздо ниже, чем когда-либо после худших дней холодной войны, поскольку тогда мы в какой-то мере могли прогнозировать, как будет развиваться ситуация», — отметил замглавы МИД.

Москва, как подчеркнул Рябков, считает необходимым поддерживать связь с Вашингтоном, несмотря на различие мнений по ряду вопросов, но в этих отношениях «нет места для чудес». Между тем, пояснил дипломат, создание механизмов, снижающих риск вооруженного столкновения между странами, жизненно необходимо.

В интервью изданию Рябков призвал США пересмотреть ряд дел в отношении россиян, приговоренных к тюремному заключению по политическим мотивам. Замминистра иностранных дел опроверг также утверждения о том, что Россия отправляла военных в Венесуэлу, отметив, что помощь Каракасу осуществляли лишь технические специалисты из РФ.

«Это не боевые силы, не говоря уже о спецподразделениях, способных автономно осуществлять операции», — заявил Рябков.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что генсек НАТО призвал Россию сохранить ДРСМД.