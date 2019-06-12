Дроздов рассказал, как собирается дальше работать с программой «В мире животных»

Москва, 12 июня. После ухода из программы «В мире животных», телеведущий Николай Дроздов собирается продолжить сотрудничество с передачей на добровольных началах. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Я остаюсь советчиком и соратником программы «В мире животных» на добровольных общественных началах», — сказал Дроздов.

Он напомнил, что уже около года не ведет саму передачу. Ранее знаменитый телеведущий объявил о своем уходе из нее.

Отметим, что Дроздов вел «В мире животных» на протяжении более чем сорока лет, а принимал участие в передаче на протяжении полувека. Сейчас главным местом работы Дроздова является географический факультет МГУ им. Ломоносова.

Главной причиной ухода телеведущего из программы «В мире животных» стала серьезная травма, которую Дроздов получил по время падения. Он сломал четыре ребра. После этого ученый постоянно посещает больницу и проходит специальные процедуры. По словам Дроздова, этим летом он планирует отправиться на лечение, заняться своим здоровьем и отказаться от участия в фестивалях, которые пройдут в Крыму.

Передача «В мире животных» выпускается на канале «Карусель». В ней рассказывается о мире живой природы, ее обитателях, их повадках и местах обитания. Сейчас ее ведет Алексей Лапин, ранее бывший со-ведущим Дроздова.

Напомним, что ранее Федеральное агентство новостей приводило воспоминания Дроздова об участии в шоу «Последний герой» вместе с певицей Юлией Началовой.