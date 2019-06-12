Пушков оценил заявление Макрона о необходимости переговоров с Россией

Москва, 12 июня. Трудно ожидать грамматики доверия от Европы в условии санкций, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона.

Во вторник Макрон заявил журналистам, что «Европа должна вновь выстроить грамматику доверия и безопасности с Россией».

Пушков в своем микроблоге в Twitter отметил, что заявление французского президента — «это верный посыл».

«Но пока это слова, а действия — это продление санкций на очередные полгода. Трудно ожидать появления грамматики доверия в условиях санкций. Они порождают лишь грамматику недоверия», — написал сенатор.

Макрон в интервью швейцарскому телеканалу RTS заявил о необходимости наладить контакт с Россией. При этом он сообщил, что «в ближайшие недели» снова проведет «длинную, насыщенную беседу с Владимиром Путиным».

Отношения России с западными странами ухудшились после госпереворота на Украине и возвращении Крыма в состав РФ. Запад обвинил РФ во вмешательстве. Против Москвы неоднократно вводились и продлевались различные экономические санкции.

В конце апреля французский политик Тьерри Мариани заявил, что партия «Национальное объединение» намерена обсудить снятие антироссийских санкций на общеевропейском уровне после выборов в Европарламент. Говоря об отмене ограничительных мер против РФ, политик подчеркнул, что «проблема в том, что президент Эммануэль Макрон и правящая партия поддерживают санкции и в целом гнут проамериканскую линию».