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Короли Бахрейна и Саудовской Аравии поздравили Путина с Днем России

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Короли Бахрейна и Саудовской Аравии поздравили Путина с Днем России

Москва, 12 июня. Короли Саудовской Аравии и Бахрейна Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд и Хамад бен Иса Аль Халифа поздравили президента РФ Владимира Путина с Днем России.

В МИД Саудовской Аравии заявили, что король Аль Сауд пожелал Владимиру Путину от своего имени и имени саудовского народа «здоровья и счастья», а «правительству и российскому народу — прогресса и процветания».

Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа написал в поздравительной телеграмме аналогичные пожелания, сообщает Бахрейнское информационное агентство.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил россиян, а также Владимира Путина с Днем России. Он выразил уверенность в укреплении и развитии отношений между двумя странами.

Алиев подчеркнул, что Россия и Азербайджан связаны дружественными отношениями, он выразил уверенность, что многоплановое сотрудничество будет и дальше развиваться.

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Автор: Борис Николаев
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