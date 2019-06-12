Короли Бахрейна и Саудовской Аравии поздравили Путина с Днем России
Москва, 12 июня. Короли Саудовской Аравии и Бахрейна Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд и Хамад бен Иса Аль Халифа поздравили президента РФ Владимира Путина с Днем России.
В МИД Саудовской Аравии заявили, что король Аль Сауд пожелал Владимиру Путину от своего имени и имени саудовского народа «здоровья и счастья», а «правительству и российскому народу — прогресса и процветания».
Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа написал в поздравительной телеграмме аналогичные пожелания, сообщает Бахрейнское информационное агентство.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил россиян, а также Владимира Путина с Днем России. Он выразил уверенность в укреплении и развитии отношений между двумя странами.
Алиев подчеркнул, что Россия и Азербайджан связаны дружественными отношениями, он выразил уверенность, что многоплановое сотрудничество будет и дальше развиваться.