РФ продолжит работу по трудовой интеграции инвалидов, сообщил замглавы Минтруда

Нью-Йорк, 12 июня. Заместитель министра труда и социальной защиты РФ Григорий Лекарев рассказал в ООН о социальной адаптации инвалидов.

Лекарев принял участие в 12-й сессии Конференции стран — участниц Конвенции о правах инвалидов, посвященной теме «Обеспечение прав инвалидов в меняющемся мире», передает ТАСС. Как отметил замминистра, Россия уделяет особое внимание работе с инвалидами и планирует развивать это направление, сконцентрировав усилия на реабилитации инвалидов, их трудоустройстве и социальной адаптации.

«Особое внимание будет уделяться созданию для людей с инвалидностью форм жизнеустройства в семьях и местных сообществах, альтернативных интернатным условиям. Будет продолжена работа по созданию условий доступности для инвалидов объектов и услуг в отдаленных населенных пунктах и сельской местности в рамках госпрограммы «Доступная среда», продленной до 2025 года», — рассказал Лекарев.

По словам чиновника, в рамках Государственной программы планируется создать комплексную систему реабилитации в целях развития высокой степени самостоятельности и независимости людей с ограниченными возможностями здоровья.

Лекарев напомнил, что с января в России вступили в силу изменения в трудовом законодательстве, принятые с учетом интересов инвалидов.

«Теперь службы занятости обязаны идти к инвалиду, а не ожидать, когда он обратится за содействием, организовывать взаимодействие с работодателем. Начато предоставление новой государственной услуги людям с инвалидностью — сопровождение при содействии их занятости, оно заключается в оказании индивидуальной помощи таким людям в поиске работы и освоении трудовых обязанностей», — сообщил замглавы Минтруда.

Как пишет «Газета.ру», ранее Госдума одобрила введение штрафов за отказ обслуживать людей с инвалидностью.