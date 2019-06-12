Стало известно о планах Путина в ходе визита в Италию

Рим, 12 июня. Посол РФ в Италии Сергей Разов рассказал о предстоящем визите президента России Владимира Путина в Рим.

По словам Разова, российский лидер планирует провести встречи со своим итальянским коллегой Серджо Маттареллой и премьер-министром страны Джузеппе Конти.

«Мы активно работаем над подготовкой официального визита президента России, который состоится в июле. Уверен, что встречи и переговоры главы российского государства с президентом и председателем правительства Италии, другими официальными лицами, дадут новый импульс развитию двустороннего сотрудничества, позволят обменяться мнениями по ключевым международным проблемам», — приводит слова дипломата РИА Новости.

Разов подчеркнул, что рабочая поездка Путина на Аппенины важна и в более широком европейском смысле, как отражение высокого значения сохранения взаимоуважительного диалога и сотрудничества.

Стало известно, что в ходе визита президент России встретится также с папой Римским Франциском.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, Владимир Путин заявил, что Россия ожидает развития двусторонних отношений с Италией. Также российский лидер поблагодарил руководство Италии, отметив, что Рим демонстрирует желание улучшить отношения между РФ и Евросоюзом.

Кроме того, президент России сказал, что Москва не ждет от Рима шагов по смягчению антироссийских санкций, введенных ЕС, поскольку в этом смысле Италия полностью зависит от решений Брюсселя.

Как пишет «Газета.ру», во вторник президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал встречу с Владимиром Путиным.