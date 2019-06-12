«Автоваз» приступает к продажам универсала Lada Granta Cross

Москва, 12 июня. «Автоваз» начнет продажи новой модели ― универсала с повышенной проходимостью Lada Granta Cross. Его минимальная стоимость составит 555 тысяч рублей.

«Как и другие автомобили линейки Cross, Lada Granta Cross отличается контрастными стилевыми решениями и особыми настройками шасси. Дорожный просвет автомобиля составляет рекордные для этого семейства 198 миллиметров», — говорится в сообщении компании.

Кузов новинки получит защитный обвес из прочного пластика, который позволит избежать повреждения эмали во время поездок по легкому бездорожью. Кроме того, обвес формирует стремительный и мощный силуэт машины.

Покупатели новинки смогут выбрать из шести вариантов оригинальных комплектаций. Базовая версия будет иметь не только климатическую систему, но и шумоизоляцию. Производители подчеркивают, что Lada Granta Cross станет наиболее доступным автомобилем среди других Cross-версий Lada.

Версия Lada Granta Cross в максимально оснащенной комплектации Luxe будет стоить от 619 до 644 тысяч рублей. Она получит противотуманные фары, обогрев ветрового стекла, круиз-контроль с функцией ограничителя скорости, парктроник, датчики дождя и света, задние электростеклоподъемники.

Ранее сообщалось, что российский автопроизводитель отзовет почти 33 тысячи машин Lada Largus. Причиной таких мер стали проблемы с тормозной системой, пишет Газета.ru.