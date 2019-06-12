Стюардесса раскрыла секреты идеального перелета

Москва, 12 июня. Чтобы получить более качественный сервис при авиаперелетах, пассажирам следует правильно выбрать время своего путешествия, сообщает The Sun.

Стелла Коннолли из Нью-Йорка, которая долгое время работала стюардессой, рассказала, как получить лучший сервис во время путешествия: это зависит от того, в какое время дня вы летите. По ее словам, полеты в утренние часы имеют ряд преимуществ, главные из которых — отдохнувший экипаж и чистые салоны самолетов.

Кроме того, «ранние утренние рейсы самые лучшие, поскольку они почти всегда вовремя».

«С течением времени, если один рейс опаздывает, это приводит к эффекту снежного кома, и есть большая вероятность, что рейсы будут отложены. Я рекомендую вылетать раньше», — рассказала стюардесса.

Есть и еще одна значимая причина для выбора утреннего рейса: вероятность возникновения турбулентности меньше. Это связано с тем, что во второй половине дня чаще случаются грозы.

Ранее «Известия» сообщали, что требования авиакомпании Norwegian Air, запрещающие стюардессам носить обувь на плоской подошве без справки от врача, разозлили женщин. Также возмущение вызвали требования к бортпроводницам в обязательном порядке делать макияж, носить не более двух колец на руке и запрет на украшения с религиозными мотивами.