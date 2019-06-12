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Климкин вновь обратился к Раде с «искренней просьбой» об отставке

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Климкин вновь обратился к Раде с «искренней просьбой» об отставке

Киев, 12 июня. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин вновь обратился к депутатам Верховной рады с просьбой отправить его в отставку. 

Климкин в своем микроблоге в Twitter повторно обратился к Верховной раде с «искренней просьбой» поддержать его отставку, передает «Царьград».

«Как говорят, очень благодарен. Заранее», — написал он.

В понедельник президент Украины Владимир Зеленский также повторно попросил Раду отправить в отставку Климкина. Как сообщил замглавы администрации президента Руслан Рябошапка, Зеленский подписал представление об отставке министра и предложил Раде назначить на пост главы МИД Украины Вадима Пристайко.

Климкин вновь обратился к Раде с «искренней просьбой» об отставке

Вадим Пристайко работал в должности заместителя министра иностранных дел Украины с 2014 по 2017 год. В 2017 году Пристайко был назначен главой миссии Украины при НАТО, сообщали «Известия».

Климкин впервые попросил об отставке в середине мая. Он также завил о намерении принять участие в досрочных выборах в Верховную раду Украины. 30 мая Владимир Зеленский внес в Раду представление об увольнении Климкина, однако депутаты не поддержали его отставку.

Отметим, депутат Рады Надежда Савченко заявила ранее, что Зеленскому, чтобы добиться увольнения министров, необходимо по несколько раз в день подавать в парламент представления на увольнение членов правительства. По ее словам, это нужно делать до тех пор, пока «их все же не отправят в отставку».         

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Автор: Олеся Волкова
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