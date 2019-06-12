Врачи во Франции описали редкую болезнь, симптомы которой снимает кофе

Париж, 12 июня. Симптомы редкого генетического расстройства у ребенка были устранены французскими врачами при помощи регулярного потребления кофе. Об этом сообщает издание MedicalXpress.

Врачи обнаружили редкую генетическую патологию у одиннадцатилетнего мальчика, которая вызывает нарушение работы мышц. Она приводит к непроизвольным движениям рук, ног и мышц лица. Подобная патология наблюдается примерно у одного человека из миллиона и на данный момент остается неизлечимой.

Родители ребенка опытным путем обнаружили, что употребление кофеина купирует спазмы. После того, как они случайно приобрели кофейные капсулы без кофеина, симптомы заболевания вновь обострились. Только после того, как мальчик вновь получил кофе с кофеином, припадки исчезли.

«Это одна из тех невероятных случайностей, которыми усеяна история медицины», — заявила доктор Эммануель Фламан-Розе из парижской больницы Питье-Сальпетриер.

Среди врачей уже долгое время ходила теория о возможности снимать симптомы подобной патологии при помощи кофе, однако в их распоряжении не было достаточного количества пациентов с таким редким заболеванием. Кроме того, проведению эксперимента мешали бы вопросы этического характера – та группа, которая бы во время исследования получала плацебо, могла бы испытывать сильный дискомфорт и даже острые боли.