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Google выпустил дудл ко Дню России

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Google выпустил дудл ко Дню России

Москва, 12 июня. Компания Google опубликовала на российской стартовой странице своего поисковика дудл, посвященный Дню России.

Он создан художницами из Петербурга Анной и Варварой Крендель. Они работают в смешенной технике. Девушки нарисовали дудл акварелью и карандашами, а затем обработали его на компьютере.

«В дудле мы хотели отразить многообразие природы России, но на одной картинке всего не покажешь», — заявили художницы.

По их словам, большое внимание было уделено Байкалу, поскольку вопрос сохранения озера их очень волнует .

Ранее в Google посвятили дудл известному русскому фотографу Сергею Прокудину-Горскому. Корпорация решила отметить его 155-й день рождения таким образом.

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Автор: Борис Николаев
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