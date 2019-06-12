WhatsApp будет судиться с пользователями, нарушающими правила приложения

Москва, 12 июня. Пользователи месседжера WhatsApp, которые нарушают пользовательское соглашение, столкнуться с судебными исками. Соответствующее предостережение было опубликовано на официальном сайте приложения.

«С 7 декабря 2019 года компания WhatsApp будет предпринимать правовые действия против лиц, занимающихся или помогающим другим в злоупотреблениях, нарушающих наши Условия предоставления услуг», – говорится в заявлении, размещенном на сайте компании.

В заявлении также приводится список подобных нарушений, в который входят автоматизированная или массовая рассылка сообщений. Кроме того, компания запрещает пользоваться ее продуктом не в личных целях.

Как отметили в руководстве компании, сбор доказательств нарушений пользовательского соглашения будет вестись не только на платформе WhatsApp, но и в других местах. Подчеркивается, что мессенджер будет применять и технические средства для борьбы с нарушителями.

Напомним, что в августе прошлого года руководство мессенджера WhatsApp заявило, что в приложении больше не будет применяться сквозное шифрование переписок пользователей. Так, специальные службы смогут без проблем получить доступ ко всем перепискам.

В феврале сообщалось о том, что разработчики мессенджера добавили в приложение опцию, благодаря которой можно ограничить доступ к приложению при помощи Face ID или Touch ID. Такая возможность появилась вместе с обновлением WhatsApp 2.19.20, при этом отключается опция в настройках конфиденциальности.