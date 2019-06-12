Минкомсвязь РФ планирует штрафовать за нарушение правил использования спутниковых сетей связи

Москва, 12 июня. Минкомсвязь РФ подготовила изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые предусматривают введение штрафов до одного млн рублей, за нарушение правил использования спутниковых сетей связи, находящихся под юрисдикцией иностранных государств, на территории России.

Наложение административного штрафа также предусмотрено за неисполнения российскими операторами связи следующих норм: если они используют иностранную систему подвижной персональной связи, то должны формировать и управлять российским сегментом этой связи, и пропускать трафик через российскую станцию сопряжения связи, которая физически находится в нашей стране.

Для должностных лиц он будет составлять от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, а для лиц осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица — от 500 тысяч до одного млн рублей.

Иностранные спутниковые системы связи для создания спутниковых сетей в РФ можно использовать на основании решения Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ). Абонентские устройства иностранных систем подвижной персональной спутниковой связи, работающие в РФ, а также персональные данные пользователей этих систем подлежат учету российскими операторами, сообщает РИА Новости.

Ранее британская компания OneWeb заявила о планах создать систему, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет по всему миру. Для этого будет задействована группировка спутников. Для функционирования системы на территории РФ были заказаны 21 спутник «Союз», первый запуск был проведен в 2019 году. Ряд СМИ сообщили, что против выделения частот выступили ФСБ и Роскомнадзор, сообщает «Газета.ru».