Макрон анонсировал «длинную, насыщенную беседу» с Путиным

Москва, 12 июня. Европа должна восстановить динамику отношений с Россией, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, добавив, что вскоре намерен обстоятельно поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Европа, в которую я верю, с ее многополярностью, которую я отстаиваю, должна выстраивать с Россией новые правила доверия и безопасности и не должна лишь соглашаться с НАТО», — отметил президент Франции в интервью швейцарскому телеканалу RTS.

При этом Макрон добавил, что сегодня не видно явного прогресса по минским соглашениям и реформе G8, которая сократилась до G7 в 2014 году.

«Поэтому в ближайшие недели я снова проведу длинную, насыщенную беседу с Владимиром Путиным и в качестве президента Франции, и в качестве председателя G7, чтобы восстановить ее (динамику)», — добавил Макрон, не уточняя деталей предстоящих переговоров.

Напомним, 28-29 июня в Осаке пройдет саммит G20.

Отношения России с западными странами ухудшились после госпереворота на Украине и возвращении Крыма в состав РФ. Запад обвинил РФ во вмешательстве и ввел против Москвы санкции. РФ приняла ответные меры.

В конце апреля французский политик Тьерри Мариани заявил, что партия «Национальное объединение» намерена обсудить снятие антироссийских санкций на общеевропейском уровне после выборов в Европарламент. По его мнению, снятие санкций с России, введенных в 2014 году, зависит от того, насколько новый президент Украины Владимир Зеленский сможет уладить все спорные вопросы с Москвой.