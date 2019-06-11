Россия обыграла Кипр в матче отборочного этапа ЧЕ-2020

Нижний Новгород, 11 июня. Сборная России обыграла команду Кипра в рамках 4-го тура отборочного этапа чемпионата Европы-2020 со счетом 1:0.

Единственный гол в матче на 89-й минуте забил Алексей Ионов.

Это третья победа подряд подопечных Станислава Черчесова. Ранее россияне встречались с Сан-Марино и одержали победу с рекордным счетом 9:0.

Первые минуты матча проходили полностью под контролем сборной России. Большинство острых моментов возникало непосредственно после контакта Артема Дзюбы с мячом. Однако эти моменты он реализовать так и не смог.

Огромное количество шансов, которые создавали россияне, вылились в гол на 18-й минуте игры. Гол не был засчитан из-за офсайда. Позже ситуация повторилась.

Во второй половине встречи российская сборная продолжила придерживаться активной тактики. В концовке встречи киприоты атаковали большими силами в надежде свести матч к ничьей. Однако российская команда не дрогнула.

В итоге счет на табло остался 1:0. Сборная набрала девять очков, сравнявшись с бельгийцами. Однако команда осталась на второй строчке, уступив «Красным дьяволам» по личным встречам, сообщает «Газета.ру».