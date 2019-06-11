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Штабель леса горит у жилого сектора в Красноярском крае

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Штабель леса горит у жилого сектора в Красноярском крае

Красноярск, 11 июня. МЧС сообщает о возгорании вблизи жилого сектора в Красноярском крае, возник пожар площадью около 20 тысяч квадратных метров. По предварительным данным, горит штабель леса, расположенный в 500-700 метрах от жилых домов. Экстренные службы предупреждают об угрозе распространения огня.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС, пожар начался в поселке Таежный Богучанского района.

«На территории промбазы произошло загорание штабеля леса высотой 15-20 метра и горбыля. Общая площадь пожара составляет 20 тысяч квадратных метров», ―  приводит ТАСС комментарий представителя пресс-службы МЧС.

Напомним, что на прошлой неделе Федеральное агентство новостей сообщало о пожаре на складе горюче-смазочных материалов в Красноярске.

Загоревшийся склад находился в промышленной зоне. Вскоре после пожара туда была направлена лаборатория для замеров предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе. Пострадавших в результате инцидента не было, пишет RT.

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Автор: Антон Зарубин
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