Штабель леса горит у жилого сектора в Красноярском крае

Красноярск, 11 июня. МЧС сообщает о возгорании вблизи жилого сектора в Красноярском крае, возник пожар площадью около 20 тысяч квадратных метров. По предварительным данным, горит штабель леса, расположенный в 500-700 метрах от жилых домов. Экстренные службы предупреждают об угрозе распространения огня.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС, пожар начался в поселке Таежный Богучанского района.

«На территории промбазы произошло загорание штабеля леса высотой 15-20 метра и горбыля. Общая площадь пожара составляет 20 тысяч квадратных метров», ― приводит ТАСС комментарий представителя пресс-службы МЧС.

Напомним, что на прошлой неделе Федеральное агентство новостей сообщало о пожаре на складе горюче-смазочных материалов в Красноярске.

Загоревшийся склад находился в промышленной зоне. Вскоре после пожара туда была направлена лаборатория для замеров предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе. Пострадавших в результате инцидента не было, пишет RT.