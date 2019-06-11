Сын Алибасова назвал причину иска к производителю «Крота»

Москва, 11 июня. Родственники Бари Алибасова подают в суд на производителя средства для очистки труб «Крот» не ради материальной компенсации, а для восстановления справедливости, сообщил журналистам Бари Алибасов-младший.

Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. Позднее стало известно, что Роспотребнадзор проверит маркировку «Крота» и соответствие требованиям и нормам ГОСТа.

Алибасов-младший рассказал, что ранее был абсолютно уверен, что единственной причиной данной ситуации является рассеянность его отца, передает РИА Новости.

«Но на следующий день мы начали получать обращения, что у людей были такие же проблемы, с летальными исходами, с препаратом в той же упаковке. Нет задачи получить компенсацию с «Крота», это уже гражданская позиция», — сказал он.

По словам сына продюсера, в НИИ Склифосовского медики рассказывали, что ежегодно порядка 200 человек обращаются к ним с подобными ожогами. Алибасов-младший подчеркнул, что «эта проблема должна быть освещена».

Как сообщали «Известия», семья Алибасова намерена подать в суд на производителя этого средства. Иск подаст его супруга Лидия Федосеева-Шукшина, поскольку сам он сейчас не в состоянии заниматься этими вопросами. Близкие Алибасова надеются, что иск в суд поможет уберечь других людей, в том числе детей, от таких несчастных случаев.

Пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин заявил во вторник, что отправил запрос в пресс-службу Роспотребнадзора, чтобы выяснить, когда будет готова экспертиза. После этого будет решаться вопрос о подаче иска в суд. Версия криминального характера, по его словам, будет рассматриваться после того, как Алибасов полностью придет в сознание.