Россияне хотят задать Путину вопросы о здравоохранении и экологии

Москва, 11 июня. Продолжают поступать вопросы, которые жители России хотели бы задать президенту РФ Владимиру Путину в ходе прямой линии 20 июня. Наибольший интерес у россиян вызывают порядок выдачи льготных лекарств, ежегодное повышение тарифов на коммунальные услуги, газ и электроэнергию, а также газификация российских поселков. Такая информация следует из материалов, размещенных на сайте прямой линии.

Задать вопрос президенту россияне смогут по телефону, с помощью SMS и MMS, а также посредством сайта moskva-putinu.ru (москва-путину.рф) или специальное приложение. Будут также приниматься обращения через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Другими волнующими россиян темами стали меры по улучшению экологической обстановки Красноярска, и строительство в этом городе метро; ход программы по переселению соотечественников и возможность продления оплачиваемого декретного отпуска до трех лет.

Трансляция прямой линии с Путиным начнется 20 июня в 12:00 по московскому времени. Ее будут показывать в прямом эфире телеканалы Первый, Россия 1, Россия 24, НТВ, ОТР и МИР, а также передавать радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Прямая линия с президентом в прошлом году продлилась почти четыре с половиной часа. В тот раз общение россиян с президентом проходило в несколько измененном формате, что позволило Путину привлечь к разговору министров и руководителей регионов.