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Песков заявил, что Путин рассмотрит вопрос об увольнении полицейских за дело Голунова

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Песков заявил, что Путин рассмотрит вопрос об увольнении полицейских за дело Голунова

Москва, 11 июня. Ходатайство об увольнении  двух генералов полиции в связи с делом журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова по запросу министра внутренних дел Владимира Колокольцева будет своевременно рассмотрено президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Ходатайство будет рассмотрено своевременно», — приводит слова Пескова ТАСС.

Как сообщалось ранее, министр внутренних дел России Владимир Колокольцев выразил намерение направить ходатайство президенту о снятии со своих должностей начальника УВД по Западному административному округу Москвы генерал-майора полиции Андрея Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве генерал-майора полиции Юрия Девяткина.

Ранее Колокольцев заявил, что уголовное дело против Ивана Голунова было прекращено «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления». 

Напомним, корреспондента подозревали в покушении на сбыт наркотиков. Журналист был задержан накануне, 7 июня, по пути на встречу с источником информации. При Голунове нашли порошок неизвестного происхождения, которое правоохранительные органы определили, как наркотик. Подобное вещество нашли также у журналиста дома. 

11 июня были объявлены результаты ряда комплексных экспертиз, согласно которым обвинения в отношении Голунова были сняты, а сам он – освобожден из-под ареста.

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Автор: Антон Зарубин
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