Алексей Ионов забил первый год в матче сборной РФ против Кипра
0 Оставить комментарий
Нижний Новгород, 11 июня. Сборная России забила первый гол в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Кипра.
Гол на 39 минуте матча на свой счет записал Алексей Ионов.
ГОООООООООООООЛ!!!!!— Сборная России (@TeamRussia) June 11, 2019
ААААЛЕЕЕЕКСЕЕЕЕЕЙ ИИИИООООНООООВ!!
1:0 ведем! pic.twitter.com/8z84facBf4
Первый тайм закончился. Россияне ушли на перерыв, не пропустив ни одного мяча.
Ранее российская сборная дважды закатывала мяч в ворота киприотов. Однако оба раза голы не были засчитаны из-за офсайда.
infox - new