Алексей Ионов забил первый год в матче сборной РФ против Кипра

Нижний Новгород, 11 июня. Сборная России забила первый гол в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Кипра.

Гол на 39 минуте матча на свой счет записал Алексей Ионов.

Первый тайм закончился. Россияне ушли на перерыв, не пропустив ни одного мяча.

Ранее российская сборная дважды закатывала мяч в ворота киприотов. Однако оба раза голы не были засчитаны из-за офсайда.