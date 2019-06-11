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Во французской тюрьме заключенный захватил заложников

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Во французской тюрьме заключенный захватил заложников

Париж, 11 июня. Захват заложников произошел в тюрьме французского городе Конде-сюр-Сарт (департамент Орн), сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на свои источники.

Член профсоюза надзирателей Фредерик Эко сообщил, что один из заключенных взял в заложники двух охранников тюрьмы во время обеда. Заключенный воспользовался их невнимательностью.

В Министерстве юстиции уже создан кризисный штаб.

По данным телеканала, захвативший заложников заключенный отбывает длительный срок. Ранее его уже судили за подобное преступление. По предварительным данным, мужчина страдает психическими расстройствами и проходит курс лечения.

Отметим, что это не первое нападение на охранников в этой тюрьме. В марте супруга заключенного, приговоренного к 30 годам, пронесла на свидание два керамических ножа. С этими ножами мужчина напал на двух охранников.

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Автор: Олеся Волкова
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