Во французской тюрьме заключенный захватил заложников

Париж, 11 июня. Захват заложников произошел в тюрьме французского городе Конде-сюр-Сарт (департамент Орн), сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на свои источники.

Член профсоюза надзирателей Фредерик Эко сообщил, что один из заключенных взял в заложники двух охранников тюрьмы во время обеда. Заключенный воспользовался их невнимательностью.

В Министерстве юстиции уже создан кризисный штаб.

По данным телеканала, захвативший заложников заключенный отбывает длительный срок. Ранее его уже судили за подобное преступление. По предварительным данным, мужчина страдает психическими расстройствами и проходит курс лечения.

Condé-sur-Sarthe: ce que l'on sait du preneur d'otages pic.twitter.com/On5i3kRdFC — BFMTV (@BFMTV) June 11, 2019

Отметим, что это не первое нападение на охранников в этой тюрьме. В марте супруга заключенного, приговоренного к 30 годам, пронесла на свидание два керамических ножа. С этими ножами мужчина напал на двух охранников.