Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты в провинции Латакия

Дамаск, 11 июня. Боевики незаконных вооруженных формирований, действующие на территории Идлибской зоны деэскалации в Сирии, обстреляли восемь населенных пунктов в провинции Латакия, а также окраину города Хама. Об этом сообщает руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

«В течение суток боевиками совершены обстрелы населенных пунктов Джубб-эз-Зарур (трижды), Сафсафа (дважды), Раша, Акч-Баэр, Айн-эль-Кантара, Эль-Арейми, Телль-Метвази и Нахшебба провинции Латакия, а также северной окраины города Хама», — сказал он.

Российские военные обратились к боевикам с призывом отказаться от организации провокаций и присоединиться к процессу мирного урегулирования в Сирии.

Руководитель ЦПВС напомнил, что российские специалисты продолжают работу, направленную на восстановление Сирийской Арабской Республики и оказание всесторонней помощи ее жителям.