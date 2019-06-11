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Украина впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ по футболу

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Украина впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ по футболу

Киев, 11 июня. Футболисты сборной Украины (U20) победили команду Италии в полуфинале молодежного чемпионата мира в Польше, и впервые в истории пробились в финал турнира.

Игра прошла в Гдыне и завершилась со счетом 1:0 в пользу украинской команды. Гол на 65-й минуте на свой счет записал Сергей Булеца.

На 79-й минуте украинцы остались вдесятером после удаления Дениса Попова, перебравшего желтых карточек. Итальянцы сравняли счет в компенсированное время, но арбитр отменил гол после просмотра видеоповтора.

В финале ЧМ 15 июня Украине предстоит провести встречу с победителем матча между командами Эквадора и Южной Кореи.

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Автор: Олеся Волкова
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