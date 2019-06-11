Сын Алибасова назвал возможной версию об отравлении отца

Москва, 11 июня. Сын продюсера Бари Алибасова заявил, что его отец мог стать жертвой отравления. Сын Алибасова не исключил, что продюсер мог стать жертвой умышленного отравления, однако эту версию может опровергнуть сам отец.

«Чтобы доказать, что папу не отравили, папа должен прийти в себя и сказать, что его не отравили. Но у нас на студии постоянно проходной двор. Заказывается огромное количество артистов, и надо, чтобы отец эту версию снял сам», — пояснил Алибасов-младший.

Он также добавил, что Алибасов пришел в сознание, однако после пяти дней медикаментозной комы продюсер ничего не помнит и никого не узнает, передает агентство городских новостей «Москва».

Напомним, 4 июня Алибасов был экстренно госпитализирован в НИИ Склифосовского с острым химическим отравлением. Позднее выяснилось, что продюсер по ошибке выпил жидкость для очистки труб. По словам врачей, в результате отравления Алибасов получил ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.

9 июня сын Бари Алибасова сообщил, что дыхательные пути и желудок продюсера восстанавливаются, однако один из ожогов «зарастает неправильно», что может привести к закупорке кишечника.