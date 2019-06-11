Украинцы собирают подписи под петицией о запрете «Квартала 95»

Киев, 11 июня. Петиция против деятельности компании «Студия Квартал 95» появилась на официальном сайте украинского президента. Ее авторы требуют запретить «Квартал 95» из-за «многолетней пропаганды украинофобии».

«В связи с многолетней пропагандой украинофобии, развитием комплекса неполноценности украинского народа, унижением его чести и достоинства, пропагандой идеологии «русского мира» <...> требуем запретить на территории Украины деятельность и продукцию ООО «Студия Квартал 95», признать деятельность ООО «Студия Квартал 95» несущей угрозу независимости, территориальной целостности и суверенитету Украины», — говорится в тексте петиции, опубликованной на сайте.

Обращение было зарегистрировано 10 июня и уже собрало чуть больше одной тысячи голосов за сутки. Чтобы петиция была рассмотрена президентом Украины, она должна набрать 25 тысяч голосов в течение трех месяцев.

«Квартал 95» занимается производством различных фильмов и юмористических передач. Ее совладельцами до недавнего времени являлись Борис Шефир и Владимир Зеленский, который после избрания президентом заявил, что вышел из бизнеса.

Несколько лет назад Федеральное агентство новостей публиковало подборку самых нелепых петиций на сайте украинского президента, среди которых были требования изменить русские фамилии на украинский лад или разрешить употреблять наркотики в здании администрации президента Украины.