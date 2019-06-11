Семья с двумя детьми стала жертвой ДТП в Башкирии

Уфа, 11 июня. Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Башкирии, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД РФ.

Автокатастрофа произошла в Бурзянском районе на автодороге Кага-Старосубхангулово недалеко от деревни Старомусятово. «Лада Ларгус» столкнулась с грузовиком КамАЗ.

В ДТП погибли все, кто находился в легковом авто: мужчина, женщина и двое мальчиков, предположительно, трех и пяти лет.

Ранее во вторник «Известия» сообщали о ДТП в Башкирии с участием двух автобусов. В Дуванском районе на 73-м км автодороги Кропачево–Месягутово–Ачит 58-летний водитель автобуса Fiat Ducato врезался в стоявший на проезжей части автобус «КАВЗ».

Во вторник Совет Федерации одобрил закон об ужесточении наказания за ДТП с жертвами, совершенные по вине пьяных водителей. Как сообщала «Газета.ру», причинение тяжкого вреда здоровью будет караться лишением свободы от трех до семи лет.