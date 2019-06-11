Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Семья с двумя детьми стала жертвой ДТП в Башкирии

39
0 Оставить комментарий

Семья с двумя детьми стала жертвой ДТП в Башкирии

Уфа, 11 июня. Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Башкирии, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД РФ.

Автокатастрофа произошла в Бурзянском районе на автодороге Кага-Старосубхангулово недалеко от деревни Старомусятово. «Лада Ларгус» столкнулась с грузовиком КамАЗ.

В ДТП погибли все, кто находился в легковом авто: мужчина, женщина и двое мальчиков, предположительно, трех и пяти лет. 

Семья с двумя детьми стала жертвой ДТП в Башкирии

Ранее во вторник «Известия» сообщали о ДТП в Башкирии с участием двух автобусов. В Дуванском районе на 73-м км автодороги Кропачево–Месягутово–Ачит 58-летний водитель автобуса Fiat Ducato врезался в стоявший на проезжей части автобус «КАВЗ».

Во вторник Совет Федерации одобрил закон об ужесточении наказания за ДТП с жертвами, совершенные по вине пьяных водителей. Как сообщала «Газета.ру», причинение тяжкого вреда здоровью будет караться лишением свободы от трех до семи лет.

infox - new
Автор: Олеся Волкова
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров