Александр Беглов: дороги Петербурга должны служить не менее 12 лет. ФАН-ТВ

Дорожно-строительную лабораторию контроля качества СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» посетил врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Специалисты рассказали градоначальнику об основных испытаниях, применяемых на объектах дорожного строительства. В лаборатории более 70 единиц современного оборудования. Есть возможность проводить экспресс-контроль плотности асфальтобетона и прочности бетона.

«Из наших ноу-хау — это два прибора, они практически эксклюзивные, мало кто имеет данные приборы, способные спрогнозировать качество асфальтобетонного покрытия в период эксплуатации примерно 3–7 лет, что с ним произойдет. Здесь принцип, какой образец находится в сжатом воздухе, и он сжимается. Можно регулировать грузонапряженность, пробки, то есть мы способны здесь создавать», — рассказывает Андрей Демин, начальник управления контроля качества и внедрения инноваций «Дирекция транспортного строительства».

«Верхний слой асфальтобетона используется как слой износа, который подвергается изнашиванию шипованной резиной, и в последствии при текущем ремонте меняется. Нижние слои асфальтобетона не должны подвергаться износу от воздействия автомобилей, если они начинают подвергаться износу, дорогу следует отправлять на капитальный ремонт, приходится фрезеровать все пироги и выстраивать заново новую дорогу. В данном случае применяется инновационный материал, он спроектирован на европейских стандартах, и принят опыт европейских стран, он подвергается износу меньше и эксплуатация у него дольше, чем у традиционных материалов», — говорит Денис Лукашевич, инженер первой категории управления контроля качеством.

Приборы лаборатории помогают спрогнозировать поведение образцов покрытия в тех или иных условиях. Кроме того постоянно идет работа над внедрением нового состава смесей дорожного покрытия. Александру Беглову рассказали обо всех стадиях проверки покрытия и проводимых опытах в лаборатории, градоначальник отметил, что срок эксплуатации верхнего покрытия необходимо увеличивать в ближайшее время.

«Мы не можем тратить деньги горожан, чтобы цикличность была 3–4 года, максимум до 5 лет. Нам нужно выходить на 12 лет, это дороже безусловно, но во время эксплуатации экономим большее количество средств из бюджета нежели в этом случае, поэтому такая задача стоит, но это совместная задача не только лаборатории и правительства, но и с подрядными организациями. Есть проблемы у нас с поставки битума.Он у нас разного качества, разного содержания парафина — это все влияет на качество наших дорог», — сказал Александр Беглов, врио губернатора Петербурга.

Верхний слой дорожного покрытия служит для предотвращения износа всей дороги, если вовремя его менять, то срок службы дороги может достигать 15-20 лет. Градоначальник отметил, что лично будет проверять качество новых дорог.