Москва, 11 июня. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил соотечественников с Днем России.

По мнению спикера нижней палаты парламента, это праздник, который символизирует свободу и суверенитет нашей Родины.

«Мы любим Россию, гордимся ее историей и культурой, верим в достойное будущее», — приводит слова Володина его пресс-служба.

При этом парламентарий обратил внимание, что ответственность за судьбу страны, стремление к новым достижениям — залог успеха и благополучия граждан.

Напомним, праздник зародился на закате существования Советского Союза, в 1990 году. После закрепления Российской Федерации на карте мира праздник изменил название и стал называться Днем принятия Декларации о государственном суверенитете РФ.

С 1991 года 12 июня стало выходном днем, в этот день также состоялись первые выборы президента России (формально Советский Союз тогда еще существовал, первым и последним президентом СССР был Михаил Горбачев). Победу на первых российских президентских выборах одержал Борис Ельцин. В 1992 году Верховный совет Российской Федерации постановил отмечать 12 июня День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Этот день официально стал праздничным и нерабочим.

12 июня 1998 года первый президент РФ Борис Ельцин предложил переименовать праздник, назвав его День России. Это третье по счету название было законодательно закреплено в 2002 году.

В этом году праздничной будет только среда, 12 июня. Таким образом, рабочая неделя июня, на которую приходится праздник, будет короче — всего четыре дня: понедельник, вторник, четверг и пятница. В предпраздничный вторник, 11 июня, рабочий день будет сокращен на час.

Все подробности читайте в материале Федерального агентства новостей: День России 2019: когда отмечается, сколько отдыхаем, история и традиции, будет ли салют.