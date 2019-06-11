Климкин разрушил миф о вступлении Украины в ЕС в 2025 году

Киев, 11 июня. Украина не сможет стать членом Европейского союза в ближайшие 10 лет, считает глава МИД государства Павел Климкин.

«Немного обидно выступать в роли разрушителя мифов и говорить людям правду после того, как им нарассказывали сказок», — написал он в социальной сети Facebook.

Он назвал «глупостями» заявления о вступлении Киева в Евросоюз в 2025 году, поскольку для этого Украина уже давно должна была бы вести переговоры. Слова о членстве в ЕС через 10 лет уже реальнее, отметил Климкин, но также далеки от действительной картины происходящего.

«Ведь для этого переговоры о вступлении надо было бы начинать буквально завтра», — указал он.

Несмотря на это, министр уверен, что рано или поздно Украина все-таки сможет попасть в Евросоюз. Для этого Киеву, по его мнению, нужно точно стать на голову лучше всех предыдущих кандидатов.

Киев стремится в НАТО и Евросоюз на протяжении нескольких лет. После 2014 года власти Украины отказались от внеблокового статуса государства. Через два года вступление в Альянс назвали главной целью внешней политики страны. В то же время и европейская интеграция стала одной из приоритетных целей Киева.

В конце февраля на Украине был подписан проект закона, вносящего изменения в конституцию страны о курсе в Европейский союз и НАТО. При этом в Альянсе не раз подчеркивали, что Киеву в блоке места нет.

Согласно опросу, проведенному социологической группой «Рейтинг», около 60% украинцев поддерживают вступление страны в Евросоюз и чуть более 50% одобряют вступление Украины в НАТО. Президент государства Владимир Зеленский пообещал вынести вопрос о вступлении страны в Альянс на референдум, когда граждане будут к этому готовы.