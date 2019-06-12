Сирия, 12 июня. Боевики «Исламского государства»1* напали на позиции сирийской армии в Хомсе и Дейр-эз-Зоре. ВВС США патрулируют воздушное пространство на востоке от Евфрата, ВВС Сирии ударили по радикалам на юге Идлиба. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: совместно с ВКС РФ нанесли удар по укрепрайонам джихадистов в Идлибе и атаковали расположения боевиков протурецких группировок на юге Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбили нападения «Исламского государства» в Дейр-эз-Зоре и Хомсе, предприняли еще одну попытку штурма горных районов и города Кабана в Латакии, обменялись ударами с ССА на севере Алеппо.

«Сирийская свободная армия» (ССА): заявила, что в ходе столкновения в Алеппо ее боевиками были ликвидированы десять курдских бойцов YPG.

«Исламское государство»: атаковали позиции САА в Дейр-эз-Зоре и Хомсе.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: потеряла ракетные установки на северо-западном фронте в Хаме, отбила новую попытку штурма САА в Латакии.

Курды: провели рейд и арестовали мирного жителя в Дейр-эз-Зоре.

Международная коалиция: провели рейд и арестовали двоих сирийцев, патрулируют воздушное пространство в Хасаке и Дейр-эз-Зором.

Провинция Латакия

ВВС Сирии продолжили наносить удары по опорным пунктам боевиков. Информационный портал Baladi-News передает, что утром военно-воздушные силы нанесли точечные удары по радикалам в районе города Кабана и на склонах Курдских Гор. Днем ранее боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана» (террористическая организация, запрещенная в РФ) обстреливали расположения правительственных сил в районе поселения Рабия.

Во второй половине дня Сирийская арабская армия (САА) предприняла еще одну попытку штурма города Кабана. Правительственные силы начали наступление на позиции «Тахрир аш-Шам», но атака была отбита и солдат САА отбросили к начальным позициям. Как передает новостной портал Step News Agency, обе стороны понесли тяжелые потери.

Провинция Алеппо

Утром информационное агентство Step News Agency передало сообщение о столкновении отряда САА с группировкой «умеренной оппозиции». ВВС Сирии атаковали укрытия боевиков окрестностях поселка Зерба, в районе дамбы у поселков Язария и Заммар. Днем боевые столкновения между протурецкими группировками и курдским ополчением на севере Алеппо продолжились.

Twitter-канал Masar Press Net сообщил, что турецкая армия отбила нападение бойцов курдского отряда самообороны (YPG) в районе города Африн. В результате курды потеряли десять бойцов, как передали турецкие источники. В конце дня информагентство Halab Today TV сообщило о столкновении отряда правительственных сил с боевиками протурецкой «Свободной сирийской армии» (ССА) в районе города Аднан, в северной части Алеппо. ССА обстреляла боевиков из крупнокалиберной артиллерии. Данные о нанесенном ССА ущербе уточняются.

Провинция Хомс

Боевики «Исламского государства» совершили два нападения на Сирийскую арабскую армию (САА) у города Пальмира в провинции Хомс, как сообщил новостной портал Al Masdar. Первая атака ИГИЛ1 была направлена против сил правительственной армии у насосной станции Т-3 вблизи города, что привело к ожесточенной перестрелке между двумя сторонами. Информации о жертвах первой перестрелки не поступало. Нападение было отбито правительственными силами. Позднее террористы ИГИЛ атаковали позиции сирийской армии у международного шоссе к востоку от Пальмиры. Как сообщает источник, перестрелка продлилась недолго, но террористы смогло ранить нескольких солдат сирийской армии, прежде чем они отступить обратно в пустыню. Недавно количество атак боевиков в районе Пальмиры увеличилось, что вынудило САА сосредоточить больше отрядов на этом фронте.

Провинция Дейр-эз-Зор

Утром новостной портал Deir Ezzor 24 сообщил о том, что боевики напали на контрольно-пропускной пункт в районе поселка Курия, занятый САА и иранскими военнослужащими Корпуса стражей исламской революции, которые поддерживают правительственную армию. По джихадистам был открыт ответный огонь и нападение был отбито.

В небе над городом Шхиль были замечены самолеты международной коалиции, о чем также сообщил канал Deir Ezzor 24. Причины, по которой ВВС США усилили контроль над территорией и начали патрулирование не ясны. Предполагается, что американские ВВС следят за тем, чтобы нефть с подконтрольной курдам территории не была вывезена в зоны контроля ССА через паромную переправу в Шхиле.

В конце дня стало известно, что курдские отряды «Демократических сил Сирии» (SDF) провели рейд в поселке Аль-Кубер, о чем также информирует канал Deir Ezzor 24. В ходе рейда был арестован один местный житель. Причину ареста бойцы SDF не назвали.

Провинция Даръа

Согласно данным официального канала Сирийского Красного полумесяца в сети Twitter (@SYRedCrescent), в район бассейна реки Ярмук прибыл гуманитарный конвой в размере 15 грузовиков. Жители 9 районов провинции получат индивидуальные пакеты с продуктами первой необходимости, такие как рис, мука, чай, сахар и консервы. Всего волонтерами Красного полумесяца было собрано для жителей провинции 2400 таких пакетов. Сначала помощь отправится в районы наиболее пострадавшие во время боевых действий.

Провинция Идлиб

На юге Идлибе ВВС Сирии совместно с ВКС РФ продолжили вылеты к расположениям джихадистов. Утром новостное агентство Step News Agency сообщило, что были нанесены точеные удары по укреплениям боевиков на подступах к поселку Аринба, городу Хан-Шейхун, Маарет ан-Нуман и Хабит, который сейчас контролируется джихадистами.

Днем новостной портал Al Masdar сообщил, что российские и турецкие вооруженные силы возобновили переговоры о введении временно прекращении огня в мухафазе Идлиб, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию мирных жителей с фронтов.

В конце ВВС Сирии ударили по джихадистами «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир» в предместьях города Кафр-Саджна, Тремала, Сайяд и Хамидия, как передает портал Baladi News. Информация о потерях радикалов в живой силе или боевой технике пока что уточняется.

Провинция Хама

ВВС Сирии с поддержкой самолетов ВКС РФ совершили еще один боевой вылет в Хаме и нанесли точечные удары по расположениям джихадистов в городах Кафр-Зета, Аль-Латамина, Мурек, Закят, Джуббейн и Тель-Малах, в ответ на неоднократное нарушение режима прекращения огня.

В районе города Хаттаб начался пожар в результате падения в полях с посевами ракетного снаряда, выпущенного боевиками. Жители лишились большей части урожая, до того как огонь был потушен, как сообщил новостной портал Sana News.

В конце дня боевики заявили, что им удалось уничтожить ракетным ударом крупнокалиберный пулемет правительственных сил на севере провинции, как передает Twitter-канал Masar Press Net. Правительственные СМИ потерь САА в Хаме пока не подтверждают.

Провинция Хасака

Как передает источник новостей в сети Twitter AMC Aleppo, поступают сообщения от местных жителей, которые отмечают интенсивные вылеты американских вертолетов «Апач» в небе над провинции. Причина участившихся вылетов американских ВВС в провинции пока не ясна.

Военнослужащие международной коалиции провели рейд на востоке провинции и арестовали двоих сирийцев в деревне Мааруф, Сулеймана Ауида Аль-Муваффака и Аззама Мохаммеда Аль-Мааруфа. Обоих взяли под стражу без объяснения причин и вывезли из деревни, о чем также сообщает AMC Aleppo.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)