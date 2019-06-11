Стали известны новые подробности убийства любовницы экс-главы Раменского района

Москва, 11 июня. Стали известны новые подробности по делу об убийстве зампредседателя Общественной палаты Раменского района Подмосковья Евгении Исаенковой. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, Исаенкова была ВИЧ-инфицирована. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Исаенкова могла не знать о наличии ВИЧ-инфекции в организме, так как анализы, которые она сдавала при жизни, дали отрицательный результат. Сотрудники полиции изъяли медицинские карты Исаенковой из клиник, в которых она наблюдалась.

Главным подозреваемым по делу об убийстве Исаенковой является бывший Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков. По данным следствия, погибшая была любовницей подозреваемого. Кулаков сдал анализ на ВИЧ-инфекцию, который дал отрицательный результат. Однако экс-чиновнику придется сдавать анализы на протяжении трех месяцев после последней встречи с Исаенковой.

Кроме того, в доме Исаенковой была обнаружена самодельная кукла Вуду, а также исколотая иголками фотография жены Кулакова. Также следователям удалось выяснить, что перед гибелью Исаенкова переписывалась с Кулаковым. Женщина жаловалась, что ей надоели свидания в машине и на съемных квартирах. В свою очередь Кулаков пообещал урегулировать все проблемные вопросы.

Напомним, Евгения Исаенкова пропала в ночь на 2 мая. Через два дня полиция обнаружили тело Исаенковой в ее собственном автомобиле. По данным экспертов, женщина была задушена. В автомобиле были обнаружены ДНК-следы Кулакова. В настоящий момент Кулаков находится под арестом.