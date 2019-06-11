Пучков объяснил, чего добивается оппозиция, игнорирующая освобождение Голунова

Российский писатель и видеоблогер Дмитрий Пучков (Гоблин) заявил, что те, кто 12 июня выйдут на несанкционированный митинг, «поражены шизофренией». Таким образом он прокомментировал желание оппозиции переформатировать марш в поддержку Голунова в митинг «в защиту всех невинно осужденных».

Ранее инициативная группа журналистов и общественных деятелей заявила о намерении провести 12 июня марш в центре Москвы в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Однако необходимость в шествии отпала сама собой после того, как уголовное преследование Голунова было прекращено из-за недоказанности его участия в совершении преступления.

Тем не менее либеральная общественность, оппозиционные журналисты и примкнувшие к ним сторонники блогера Алексея Навального решили не терять возможности испортить россиянам праздник. Они призывают всех неравнодушных «переформатировать» шествие в поддержку Голунова в митинг в защиту всех невинно осужденных. Как, например, это в своем блоге на сайте «Эха Москвы» сделала журналист Зоя Светова.

«Дело против Ивана Голунова прекратили. Но это не значит, что Марш в защиту Голунова надо отменять. Его надо ПЕРЕФОРМАТИРОВАТЬ. Даешь митинг в защиту всех невинно осужденных! Их дела должны быть ПЕРЕСМОТРЕНЫ», — пишет она.

Другими словами, оппозиция все равно бы устроила протестные акции, вне зависимости от того, как завершилось «дело Голунова». И журналисты ФАН об этом предупреждали давно. Так, эрудит, публицист и политолог Анатолий Вассерман сообщал, что либеральная общественность будет использовать дело Голунова.

«Ситуацией, безусловно, пытаются воспользоваться, оппозиция всегда ищет какие-то поводы показать, что «власть плохая». Повод сомнительный, лично я бы не рискнул вписываться за этого журналиста», — заявил Вассерман.

С ним был согласен и известный писатель, публицист и общественный деятель Николай Стариков.

«Марш собираются проводить в государственный праздник — День России. Таким образом, главная задача акции — создать напряженность не только в информационном пространстве России, но и в конкретной точке ее проведения. Не дай бог, начнутся какие-то беспорядки или к этому маршу присоединятся провокаторы… То есть конечная цель организаторов этого мероприятия, как, впрочем, всех мероприятий, в которых участвуют либералы, — это превращение массовых манифестаций и демонстраций в провокации», — резюмировал Николай Стариков.

Комментируя намерения оппозиции, известный российский писатель и видеоблогер Дмитрий Пучков (Гоблин) в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что организаторы несанкционированных митингов «поражены шизофренией», раз решили испортить россиянам праздник.

«Как-то странно все это выглядит: отстаивать законность с помощью незаконных методов. Ну и подобное мы уже видели в прошлом или позапрошлом году, когда дети, руководимые Навальным, ломились на Тверскую через палатки реконструкторов, и просто чудом там ничего не произошло. Вообще, задача всех таких митингов ровно одна: добиться, чтобы пролилась кровь, чтобы потом с этими жертвами носиться», — говорит писатель.

По словам собеседника ФАН, проводимое несанкционированное мероприятие «очень похоже на организацию классического Майдана, и ничего нового тут нет».

«Им важно вопить: они же дети, пострадали ни за что, и требовать от государства переустройства, то есть приближать страну к государственному перевороту. Ничего другого там не было, нет и не будет. Никакими законными методами, путем цивилизованных выборов они ничего сделать не могут, поэтому всегда выбирается одно и то же — незаконное сборище, драки с полицией, а дальше вой: нас бьют, убивают и все прочее», — продолжил Пучков.

Примечательно, что власти Москвы предложили организаторам провести свое шествие в воскресенье, 16 июня, и не мешать празднованию Дня России. Однако, как мы видим, никто не согласился на подобные условия.

«Я не организатор, чтобы объяснять, почему выбрана дата 12 июня, то есть День России. Им надо максимальное скопление народа, чтобы были невинные жертвы в обязательном порядке, желательно дети. Вот для этого и устраивают акцию 12-го числа, а не 16-го, как предлагает мэрия. Как говорится, на фотографии видны уши фотографа», — заключил Пучков.

Напомним, журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали в центре Москвы 6 июня. По данным полиции, при досмотре у него были найдены пять свертков с мефедроном, а дома — еще несколько пакетиков с наркотиками, в том числе с кокаином. Чуть позже было возбуждено уголовное дело, а ситуацию с ним взяли под контроль московский омбудсмен Татьяна Потяева, столичный главк МВД и Генпрокуратура. Суд отправил журналиста под домашний арест.

Чуть позже глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что уголовное преследование Голунова было прекращено из-за недоказанности его участия в совершении преступления. Такое решение принято по результатам биологических, криминалистических, дактилоскопических и генетических экспертиз.