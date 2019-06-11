Эксперт раскритиковал план Польши обнародовать данные своих спецагентов

Москва, 11 июня. Обнародование личных данных агентов польских спецслужб может привести к исчезновению Польши как государства. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил кандидат технических наук, член Общества изучения истории отечественных спецслужб Андрей Ведяев.

«Это очень неприятный, возмутительный факт, — считает он. — В первую очередь это бьет по имиджу всей западной демократии. Ведь опубликованы личные данные людей, которые работали в рамках закона. То есть – обеспечивали государственную безопасность Польши как суверенного государства. Работали не какие-то террористические структуры либо те, которые были осуждены международным трибуналом как, например, Гестапо. Они работали на свое государство, ничего не нарушали, действовали в рамках закона! Просто поменялся политический режим…»

По мнению собеседника ФАН, для большинства людей работа на государство – это сознательный выбор, это примерно как религия. Это люди, которые любят свое государство и хотят ему помогать, по-своему видят свой долг. А государство гарантирует конфиденциальность.

«Кстати, Лех Валенса, первый президент Польши, сам был в числе этой агентуры, он до 1976 года был осведомителем польской службы безопасности» — уточнил Ведяев, подчеркнув, что некий демократический институт, который вдруг публикует персональные данные агентов, нарушает таким образом их право на свободу – выбора, совести и т.д.

«Это говорит о том, что демократическая система нарушает права человека гораздо в большей степени чем это было в так называемой тоталитарной системе, — уверен эксперт. — Причем это все делает не польское государство, а некий либеральный, демократический институт, который, возможно, находится в руках антигосударственных сил. После этого кому захочется идти помогать государству – вдруг снова поменяет режим? А ведь даже если не учитывать международный терроризм и т.д. – ведь в западном мире никто никому не является другом, там все враги».

Андрей Ведяев убежден, что если государство хочет быть сильным, как например Великобритания, то оно должно обладать сильными спецслужбами, сохраняя их вне зависимости от смены правительств, режимов.

«А как та же Польша без спецслужб узнает, не собирается ли скажем Германия забрать у нее земли, отошедшие к ней в 1945 году? — задается риторическим вопросом он. — В интернете – сплошная дезинформация, потому что все работают друг против друга. Кроме как с помощью осведомителей, агентов разведка не может работать! Польша таким образом обрекает себя на небытие, без спецслужб она просто исчезнет как государство, она будет поглощена Германией, Венгрией и т.д.»

«Я могу им в этой ситуации только посочувствовать. Но это – их выбор! И если они исчезнут с лица земли, то я особо переживать не буду» — подытожил собеседник ФАН.

Напомним, что недавно Институт национальной памяти Польши обнародовал на своем сайте список иностранной агентуры, которая работала на польские спецслужбы до 1990 года. Некоторые люди, данные которых, включая ФИО, телефоны и адреса, оказались в публичном доступе, сотрудничают со спецслужбами Польши по сей день. Всего были опубликованы данные 1589 человек, среди которых – публичные фигуры и общественники. Институт нацпамяти объясняет свои действия необходимостью борьбы с наследием коммунистического прошлого страны.