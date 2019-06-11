Голунов призвал не ходить на шествие в его честь в Москве

Москва, 11 июня. Журналист «Медузы» Иван Голунов, освобожденный из-под домашнего ареста, призвал не ходить на шествие в его честь в Москве 12 июня. Голунов посоветовал уделить время родным и близким.

«Я плохо знаю про марш, я сейчас стал об этом узнавать что-то. Насколько я понимаю, это какая-то несогласованная акция. Мне кажется, что лучше, наверное, как-то уделить время близким и родным или какой-то конкретной помощи, чем пойти на марш. Это мое личное мнение», — приводит слова Голунова Interfax.

Спецкора «Медузы» задержали 6 июня в Москве. В его рюкзаке нашли наркотики. Также сверток с запрещенными веществами обнаружили в квартире журналиста. В отношении журналиста возбудили уголовное дело о незаконном хранении и распространении наркотических веществ.

Резонансное дело получило широкую огласку. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле внимательно следят за ситуацией. Кроме того, дело Голунова взял на личный контроль советник президента РФ Антон Кобяков.

Во вторник глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил о прекращении уголовного дела в отношении журналиста «Медузы». Решение прекратить дело принято в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

Тем не менее оппозиционная общественность, «защищающая» Голунова, не намерена отказываться от маршей и пикетов. Даже после освобождения Голунова на Петровке собираются пикетчики. Спорная ситуация урегулирована, Голунов освобожден из-под домашнего ареста, но, кажется, что оппозиция не получила желаемого.

Как ранее справедливо отмечал эрудит Анатолий Вассерман, ситуация с Голуновым является предлогом для того, чтобы «раскачать лодку», показать «плохую власть».

«Ситуацией, безусловно, пытаются воспользоваться, оппозиция всегда ищет какие-то поводы показать, что «власть плохая», — заявил Вассерман.

Очевидно, что освобождение журналиста «Медузы» не было самоцелью, судьба Голунова мало кого волнует, главное – громкий инфоповод для нападок на власть. Писатель Николай Стариков также оценил затею оппозиции промаршировать в поддержку Голунова в День России.

«Конечная цель организаторов этого мероприятия, как, впрочем, всех мероприятий, в которых участвуют либералы, — это превращение массовых манифестаций и демонстраций в провокации», — отметил Стариков.

По словам писателя, стоит обратить внимание на то, как быстро оппозиция приняла решение проводить акции, выходить на улицы, хотя на самом деле Голунову ничего не угрожало — он находился дома под арестом. Кроме того, день выбран специально такой, чтобы спровоцировать беспорядки.

Отметим, мэрия Москвы уже предложила инициаторам акции предоставить официальную возможность ее проведения в воскресенье, 16 июня. В московское правительство обратились с просьбой провести согласованный митинг в поддержку Голунова председатель союза журналистов Москвы Павел Гусев, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, журналист и член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Екатерина Винокурова. На этом фоне провокации, к которым призывает оппозиционная общественность, выглядят особенно сомнительно.