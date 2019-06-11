Украина останется без танков «Оплот» из-за отсутствия замены российским деталям

Киев, 11 июня. Минобороны Украины решило отказаться от госзаказа на изготовление танков «Оплот», поскольку пока Киев не может найти замену российским деталям, необходимым для его комплектации.

«Причиной явилось поступление информации от государственного концерна «Укроборонпром» о неготовности к заключению государственного контракта», — цитирует представителей ведомства News Front.

«Укроборонпром» заявил о необходимости проведения работ для импортозамещения определенных составляющих, которые на время разработки танка изготавливались в РФ. На данный момент заменить детали на украинские или изготовленные за рубежом Киеву не удается, указали в ведомстве. Таким образом отсутствие российских деталей «поставило крест» на украинском танке.

Проведение исследовательских работ по поиску замены российских комплектующих поручили Харьковскому конструкторскому бюро машиностроения имени Морозова.

Напомним, зимой стало известно о неприятном случае, связанном с «Оплотом», — Киев не смог поставить Соединенным Штатам единственный и обещанный экземпляр основного боевого танка при том, что о его продаже сообщалось еще в феврале 2018 года. Договор о передаче боевой машины для дальнейшего экспорта в Штаты стороны заключили еще в 2012 году. Однако за семь лет стоимость производства выросла в четыре раза.

Похожая ситуация произошла и с Малайзией. Как рассказал военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей, танк пытался закупить Куала-Лумпур, который рассчитывал на пару десятков боевых машин. Однако власти государства отказались от сделки с Киевом, поскольку признали «Оплоты» некондиционными.