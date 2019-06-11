Медведчук рассказал, к чему приведет отмена указа Зеленского о роспуске Рады

Киев, 11 июня. Отмена указа президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Рады Конституционным судом усугубит политический кризис в стране, считает глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Если этот указ будет отменен, то это только усугубит политический кризис», — заявил Медведчук в эфире «112 Украина».

По словам украинского политика, такая проблема даже на уровне конституционного регулирования добавит бед Киеву и усугубит ситуацию в стране. Политик считает, указ Зеленского нарушает законы Украины и должен быть отменен, но при этом Медведчук подчеркнул, что украинцам нужны выборы и новая Рада.

«Не исключается то, что если Конституционный суд поступит в соответствии с действующим законодательством, согласно конституции, и отменит как неконституционный этот указ, то у господина Зеленского есть право подписать еще один указ», — добавил Медведчук.

Вступив в должность президента Украины в мае, Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий украинского парламента. Внеочередные парламентские выборы в стране назначены на 21 июля. Однако указ Зеленского может быть признан неконституционным.

Ранее Зеленский «поблагодарил» депутатов Верховной рады за «пробивание дна». Глава государства напомнил, что парламентарии не отправили в отставку старых министров, не отменили неприкосновенность и не проголосовали за инициативу о введении ответственности за незаконное обогащение.