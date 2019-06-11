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Литва передала Украине снятые с вооружения патроны на 256 тысяч евро

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Литва передала Украине снятые с вооружения патроны на 256 тысяч евро

Вильнюс, 11 июня. Литва передала Украине неиспользуемые боеприпасы к стрелковому оружию стоимостью около 256 тысяч евро, сообщает пресс-служба министерства обороны страны.

В сообщении оборонного ведомства Литвы уточняется, что военно-транспортный самолет ВВС Украины во вторник вывез из Литвы около одного миллиона патронов к автоматам и пулеметам советского производства, которые больше не состоят на вооружении литовской армии.

Общая стоимость амуниции составила 255,5 тысяч евро. Отмечается, что патроны были переданы Украине в соответствии с договором о сотрудничестве в сфере обороны для подготовки и обучения украинских военнослужащих к участию в совместных международных операциях с НАТО и ЕС.

Литва передала Украине снятые с вооружения патроны на 256 тысяч евро

Отметим, ранее издание Defence Blog сообщило, что отвечающее за закупки подразделение Пентагона разместило на сайте правительства заявку на покупку боеприпасов для оружия, которое Североатлантический альянс не использует. Как сообщала «Газета.ру», в перечень необходимых США боеприпасов вошли патроны для пистолетов Токарева и Макарова, автомата Калашникова, пулеметов ПКМ, ПКТ и ДШК. 

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН выразил мнение, закупка российских снарядов может быть связана с планируемой диверсией. 

«Но, возможно, для какой-нибудь диверсии могут использовать, чтобы потом Российскую Федерацию обвинить в том, что якобы наши военнослужащие где-то мирных жителей расстреляли. Может быть, планируется проведение той же самой акции, что была проведена в Югославии, когда обвинили в уничтожении массовом албанцев», — заявил парламентарий. 

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Автор: Олеся Волкова
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