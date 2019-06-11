Литва передала Украине снятые с вооружения патроны на 256 тысяч евро

Вильнюс, 11 июня. Литва передала Украине неиспользуемые боеприпасы к стрелковому оружию стоимостью около 256 тысяч евро, сообщает пресс-служба министерства обороны страны.

В сообщении оборонного ведомства Литвы уточняется, что военно-транспортный самолет ВВС Украины во вторник вывез из Литвы около одного миллиона патронов к автоматам и пулеметам советского производства, которые больше не состоят на вооружении литовской армии.

Общая стоимость амуниции составила 255,5 тысяч евро. Отмечается, что патроны были переданы Украине в соответствии с договором о сотрудничестве в сфере обороны для подготовки и обучения украинских военнослужащих к участию в совместных международных операциях с НАТО и ЕС.

Отметим, ранее издание Defence Blog сообщило, что отвечающее за закупки подразделение Пентагона разместило на сайте правительства заявку на покупку боеприпасов для оружия, которое Североатлантический альянс не использует. Как сообщала «Газета.ру», в перечень необходимых США боеприпасов вошли патроны для пистолетов Токарева и Макарова, автомата Калашникова, пулеметов ПКМ, ПКТ и ДШК.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН выразил мнение, закупка российских снарядов может быть связана с планируемой диверсией.