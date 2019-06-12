Продавцы дипломных работ пожаловались на низкие заработки

На профильных сайтах написать дипломную работу готовы за сумму в пределах 30 тысяч рублей. Такие данные стали известны корреспонденту Федерального агентства новостей.

Авторы с популярных ресурсов готовы за 10 дней предоставить необходимые 80 страниц. Расценки за труд по довольно популярной теме — «Заголовочный комплекс как средство продвижения медиапродукта» — различны. Если HomeWork оценил заказ на 14 тысяч 400 рублей, то «Автор 24» уже на 25 тысяч рублей.

О том, как и за сколько можно приобрести работу, рассказали и те, кто лично этим занимался.

«Я писала работы на заказ на втором курсе магистратуры филфака. Мне нужны были деньги, так как на тот момент я находилась в поиске постоянной работы. Зарегистрировалась в роли автора на одном из сайтов, где размещались заказы, и начала отправлять заявки на выполнение любых видов работ по русскому языку и литературе: контрольных, сочинений, эссе, курсовых и дипломов. Будучи новичком с низким рейтингом и без отзывов, я намеренно выставляла заниженную цену на свои услуги, чтобы заказчик выбрал именно меня. Часто это срабатывало: многие заказчики предпочитали рискнуть в надежде сэкономить», — рассказала Екатерина.

По словам аспирантки одного из московских вузов, все работы она выполняла качественно. Да и задания часто попадались такие, что самой было интересно в них разобраться и узнать что-то новое.

«Но вскоре я поняла, что, занимаясь заказами, не успеваю писать собственную магистерскую диссертацию. Так что, поработав так пару месяцев и заработав в общей сложности около 10 тысяч рублей, я оставила это занятие. Возможно, со временем я могла бы получать там и больше, но никогда не считала это серьезной работой. В любом случае это был интересный опыт», — отметила она.

Схожую историю рассказала и магистрантка Московского государственного университета имени Ломоносова Александра.

«Я писала научные работы для девочки из Высшей школы экономики. Это была подруга моей сестры, поэтому можно сказать, что она нашла меня по знакомству», — поделилась девушка.

Выручить удалось немного, отметила собеседница ФАН.

«Сейчас я соизмеряю уровень затраченных сил и количество полученных денег — и, конечно, понимаю, что я зарабатывала очень мало, — говорит она. — Помню, что за курсовую работу я получила 10 тысяч рублей, а за какие-то более мелкие работы получала по 3 тысячи рублей. Насколько я знаю, по сравнению с сайтами, где можно заказать себе курсовую или какую-то другую работу, мне неплохо платили».

Студентка МГУ призналась, что перестала зарабатывать на написании работ для других, так как не успевала сдавать собственные задания.

«Я ответственный человек и затрачивала очень много сил и энергии на то, чтобы сделать все качественно, старалась, чтобы этой девушке не было стыдно за тот труд, который она сдает. И, по-моему, она всегда получала «отлично» за все работы, которые я писала. Но в определенный момент я поняла, что не успеваю выполнять задания за себя», — добавила она.

Кроме того, девушка рассказала, что ей стало обидно, что кто-то выдает ее знания за свои.

«Иногда очень неприятно понимать, что человек, у которого есть деньги, может получить все что захочет. И когда я поняла, что разменной монетой стали мои знания, решила это все прекратить. К тому же у меня появилась постоянная работа — надобности в деньгах, как и времени, не было», — отметила Александра.

Собеседница ФАН рассказала, что из-за постоянной занятости задумывалась о возможности заказать свою магистерскую диссертацию.

«У меня была идея заказать магистерскую диссертацию у кого-то. Но на данный момент я понимаю, что не могу взять и довериться чужому человеку, да еще и отдать за это большие деньги. Я осознаю, что, скорее всего, он не разберется в теме и не напишет лучше меня. Для него это лишь средство заработка, ему главное — написать работу и сдать. Еще одним фактором, повлиявшим на мое решение писать самостоятельно, стали мои хорошие отношения с научным руководителем. Мне стыдно сдавать ему чужую работу», — акцентировала момент студентка МГУ.

При этом она уточнила, что при желании решить вопрос возможно.

«Я слышала от других ребят, что, действительно, дипломные и любые другие работы заказывают, причем за большие деньги. По слухам, цена дипломной работы у моих бывших однокурсников, одногруппников доходила до 50 тысяч. В принципе, они их сдавали и получали нормальные оценки. В теории это все провернуть можно, но нужно иметь контакты людей, которые смогут сделать эту работу качественно», — подытожила Александра.

Законность соответствующих услуг в беседе с ФАН оценил адвокат Владимир Жеребенков. По его словам, «главная ответственность за покупку или продажу таких работ — лишение научной степени и моральное порицание».

«Покупка и продажа — это ваши личные отношения. Работу проверяет аттестационная комиссия», — пояснил он.

Об актуальности проблемы подтверждения полученных в ходе обучения знаний корреспонденту ФАН рассказал заведующий кафедрой новых медиа и теории коммуникации МГУ журналист Иван Засурский.

«Мы считаем, что в настоящее время в госаппарате, госкомпаниях, госкорпорациях и в частном бизнесе работают более 15 млн человек, у которых на самом деле нет образования. Они не проходили должным образом аттестацию и, скорее всего, не учились», — заявил Засурский.

Все эти люди имеют возможность работать на разных позициях, включая высокие. Значительная часть этих людей, скорее всего, не умеет читать и писать, считает он.

«Поэтому у нас такое стадное мышление в госаппарате. Это одна из причин, по которой так сложно управлять страной. Какую бумагу этим людям ни напишешь, они все равно не поймут, что ты хотел», — рассказал Засурский.

По его словам, такая ситуация продолжается с начала 1990-х годов. Когда на рынок вышла учрежденная в 2005 году компания «Антиплагиат», количество поддельных работ составляло 50%: оригинальной была только первая страница диплома.

«Есть официальная статистика от «Антиплагиата», и есть цифры по тому, сколько людей получают дипломы. Сопоставление этих данных позволяет подсчитать, сколько людей без образования сейчас распределяют бюджеты, делают схемы, воруют деньги», — пояснил Засурский.

Он также рассказал, что лично сталкивался с людьми, которые пытаются выдавать чужие работы за свои.

«К сожалению, да, у меня была личная история, и это происходило прямо на журфаке. Ужасно неприятно, когда ловишь кого-то на этом, но такие случаи происходят», — отметил заведующий кафедрой.

Отвечая на вопрос, был ли герой истории привлечен к ответственности, Засурский обратил внимание на то, как сложно доказать чью-либо вину в таких ситуациях.

«Многие работы, даже фальшивые, успешно преодолевают антиплагиат, потому что антиплагиат сейчас очень формализован. Кроме того, в вузах действует абсолютно сумасшедшая система — требование по обязательному проценту оригинального текста. Благодаря этому и нормализовалась ситуация, при которой люди переписывают какую-то ерунду бесконечно, пока не добьются нужно показателя. И эта работа считается нормальной, хотя на самом деле в ней нет исследования, ничего нового», — добавил Засурский.

Это просто переписывания каких-то текстов, на которые нет ссылок. И, к сожалению, в борьбе с мошенничеством создана система, которая помогает мошенникам избежать ответственности, отметил он.

«Единственная позитивная вещь, которая произошла, — Госдумой был принят закон, который запретил рекламу услуг по написанию работ на заказ. Но, к сожалению, до сих пор я не знаю ни одного случая штрафа. ФАС этим не занимается, им это не интересно. И в принципе сейчас в Российской Федерации все привыкли к тому, что работает конвейер мошенников, а люди получают корочки для статуса», — указал Засурский.

По его словам, ситуация с дипломами на порядок хуже, чем с диссертациями.

«В диссертациях счет идет на десятки тысяч, а в дипломах счет идет на десятки миллионов. И это то, что сделало нашу страну неготовой к модернизации. Сейчас основная проблема везде — это некачественные кадры», — заявил он.

Глава кафедры новых медиа и теории коммуникации МГУ также рассказал о том, что, на его взгляд, выходом из ситуации может стать реализация проекта «Ресурсный центр по открытой публикации учебных и выпускных квалификационных работ «Научный корреспондент».

«Мы видим единственное спасение в том, чтобы все дипломы были опубликованы. Мы считаем, что, если диплом не опубликован и не является гостайной, его просто не существует», — заявил Засурский.

По его словам, участниками проекта стали уже 13 вузов.

Ранее свою позицию по проблеме озвучил и депутат Госдумы Сергей Вострецов. Он предложил жестко наказывать организаторов бизнеса по написанию рефератов, дипломных и курсовых работ, а в качестве крайней меры сажать их на 15 суток.