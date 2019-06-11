На территории СПбГМТУ заложили «капсулу» будущего спортивного комплекса. ФАН-ТВ

Торжественная церемония ознаменовала начало строительства спортивного объекта.

Участие в церемонии приняли секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев, полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, заместитель министра науки и высшего образования России Марина Боровская, главнокомандующий Военно-Морским флотом Николай Евменов, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Тот комплекс, который сегодня закладывается здесь, как раз для того, чтобы у вас было здоровое тело и здоровый дух. Я уверен, что вы будете самыми лучшими, самыми передовыми, а со своей стороны город сделает все возможное, чтобы как можно больше выпускников «корабелки» оставались в нашем городе, работали на наш флот», — сказал Александр Беглов, врио губернатора Санкт-Петербурга.

Предполагается, что в новом спортивном комплексе будет бассейн со зрительскими трибунами и волейбольный центр с ареной для болельщиков. Общая площадь комплекса около 5 500 кв. метров. На строительство объекта привлечены частные инвестиции, более 1 млрд. рублей.

«По поручению президента РФ Владимира Путина, аппарат Совета Безопасности занимается повышением качества подготовки кадров для военного судостроения и самолетостроения. Санкт-Петербургский Морской государственный технический университет является базовым вузом для подготовки кораблестроителей. И конечно, мы стремимся создать условия для того, чтобы отсюда выходили качественные, подготовленные студенты», — сказал Николай Патрушев, секретарь Совета Безопасности России.

Строительство нового спортивного комплекса планируется завершить уже к следующему учебному году.