Сирия, 11 июня. Правительственная армия снова столкнулась с протурецкими боевиками в Алеппо, ВВС Сирии атаковали джихадистов в Идлибе. Воздушное пространство над Дейр-эз-Зором патрулируют самолеты коалиции. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: нанесли точечные удары по позициям джихадистов «Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обменялись ударами с ССА на севере Алеппо.

Международная коалиция: патрулирует воздушное пространство над Дейр-эз-Зором.

Курды: провели рейд и арестовали мирного жителя в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

На севере провинции продолжают происходить столкновения вооруженных группировок «умеренной оппозиции», поддерживаемых Турцией, с армией САР. Как сообщает информагентство Halab Today TV, правительственная армия сегодня обстреляла из тяжелой артиллерии позиции боевиков протурецких группировок альянса «Свободной сирийской армии» (ССА), расположенных в районе города Аднан, в северной части Алеппо. Данные о нанесенном ССА ущербе пока уточняются.

Провинция Дейр-эз-Зор

Как сообщает Twitter-канал Deir Ezzor 24, в небе над городом Шхиль летают самолеты международной коалиции. Причины, по которым ВВС США усилили контроль над территорией и начали патрулирование не ясны. Можно предположить, что американские ВВС следят за тем, чтобы нефть с подконтрольной курдам территории не была вывезена на территории, занятые сирийской армией через переправу в Шхиле.

Курдские отряды «Демократических сил Сирии» (SDF) провели рейд в поселке Аль-Кубер, о чем также информирует канал Deir Ezzor 24. В ходе рейда был арестован один местный житель. Причину ареста бойцы SDF не назвали.

Провинция Идлиб

Как сообщает информагентство Step News Agency , ВВС Сирии ударили по джихадистами «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир» в предместьях города Кафр-Саджна и поселка Хамидия. Позже с вертолетов были нанесены точечные удары по укреплениям джихадистов в районе населенного пункта Тремала и в окрестностях поселка Сайяд, как передает портал Baladi News. Информация о потерях радикалов в живой силе или боевой технике пока что уточняется.

Провинция Хама

Группировки боевиков, базирующиеся в районах Хамы и Идлиба продолжали нарушать соглашение об уменьшении эскалации и режим прекращения огня. Один из снарядов, выпущенных боевиками, упал в полях у города Хаттаб, расположенном в 12 километрах от столицы провинции Хама. В результате падения зажигательного снаряда в сельскохозяйственных угодьях разгорелся пожар. Жители лишились большей части посевов до того, как пожар был потушен.

Боевики заявили, что им удалось уничтожить ракетным ударом крупнокалиберный пулемет правительственных сил на севере провинции, как передает Twitter-канал Masar Press Net. Правительственные СМИ потерь САА в Хаме пока не подтверждают.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)