Новый кроссовер Kia XCeed оснастят цифровой приборной панелью

Москва, 11 июня. Южнокорейская автомобилестроительная компании Kia оснастила кроссовер KIA XCeed полностью цифровой приборной панелью.

Фотографии панели топового исполнения нового компактного кроссовера появились в Сети. Планируется, что презентация XCeed состоится через две недели.

Отметим, разработка от корейских производителей под названием Supervision представляет собой 12,3-дюймовый экран, расширение которого обеспечивает максимальную четкость изображения данных о состоянии машины.

По словам исполнительного директора европейского офиса марки, цифровая приборка Supervision является только одних из многочисленных новшеств, которые будут доступны для новинки.

«Мы считаем, что такие вещи является важной частью автомобиля, особенно для моделей высокого класса, где есть множество характеристик, которые должны отображаться в максимально понятной форме», — подчеркнул он.

Согласно сообщению пресс-службы южнокорейского производителя, приборная панель позволяет водителю выводить на экран достаточно большое количество характеристик, при этом не отвлекая его от управления транспортным средством.

Ранее сообщалось, что новый внедорожный хэтчбек KIA Xceed заметили в Нидерландах. Машина не была покрыта камуфляжем, поэтому фотошпионы сделали несколько фотографий модели и опубликовали их в Сети.

Снимки позволяют сделать вывод, что у новинки будет увеличенный клиренс и появится диффузор с выхлопными трубами. Также у машины обновили бапмер и расширитель колесных арок.

Модель будет представлена в двух вариантах: с 1,4-литровым и 1,6-литровым бензиновыми турбомоторами мощностью 140 и 204 лошадиных сил соответственно.