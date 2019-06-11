Названы самые популярные места России для палаточного отдыха

Москва, 11 июня. Специалисты сервиса бронирования жилья Tvil.ru назвали самые популярные места России для палаточного отдыха.

Для составления рейтинга эксперты опросили путешественников, у которых выяснили, где они собираются отдохнуть в кемпингах и эллингах летом 2019 года. Во время исследования учитывались такие критерии, как стоимость стоянки, доступность к морю и инфраструктура.

Лидирующее место в списке заняла Евпатория. В городе-курорте на западе Крыма путешественники останавливаются в среднем на 11 ночей и платят по 2,5 тысячи в сутки.

Второе место занял крымский Судак. В среднем туристы останавливаются в городе на юго-востоке полуострова на 9,6 ночей и платят по 2,3 тысячи рублей за день. Тройку лидеров замыкает Оленевка — путешественники проводят там в среднем 8,7 ночи за 1,6 тысячи рублей за сутки.

Как пишет Deita.ru, в топ-5 также вошли Анапа и Алупка. Список был составлен на основе анализа оплаченных броней жилья туристами в летних базах отдыха и кемпингах с 1 июня по 31 августа 2019 года.

Ранее эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали самые выгодные направления для путешествий в июне. По их словам, удачным предложением будет отдых в Крыму. Две путевки на полуостров сроком на десять дней будут стоить около 29 тысяч рублей. Самым дорогим туристическим направлением в июне оказалась Хорватия.

Как сообщило тревел-агентство Biletix, анализ средних цен на бронирования авиабилетов по принципу «туда – обратно» на июнь, июль и август показал, что самое дешевое зарубежное направление для поездок летом — Белоруссия.