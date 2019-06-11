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Россия

В Госдуме разработали поправки к статье о наказании за хранение наркотиков

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В Госдуме разработали поправки к статье о наказании за хранение наркотиков

Москва, 11 июня. В Госдуме разработали законопроект изменений в статью 228 Уголовного кодекса РФ, который призван смягчить наказание за хранение наркотиков без цели сбыта. Об этом заявил депутат Госдумы Николай Брыкин.

Брыкин сообщил РИА Новости, что депутаты предлагают снизить максимальный срок по 228 статье с 10 до 5 лет лишения свободы. Отметим, Брыкин возглавляет группу по совершенствованию законодательства в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств при комитете Госдумы по законодательству.

Он добавил, что рабочая группа ожидает заключения на законопроект от правительства.

В настоящее время часть 2 статьи 228 УК РФ предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы за приобретение и хранение наркотиков в крупном размере.

Ранее, как сообщала «Газета.ру», глава Счетной палаты Алексей Кудрин высказался о необходимости реформировать 228 статью УК РФ.

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Автор: Олеся Волкова
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