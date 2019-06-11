Слуцкий заявил, что в отношениях ПАСЕ и РФ «мяч на стороне ассамблеи»

Москва, 11 июня. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) во вторник провела сессию, в рамках которой было рассмотрено возвращение российской делегации. По словам председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, на заседании проходило обстоятельное обсуждение.

По словам Слуцкого, во вторник прошло серьезное и обстоятельное рассмотрение всех плюсов, минусов и рисков от возможного возобновления работы России на площадке ПАСЕ.

Слуцкий отметил, что комитет ПАСЕ по правилам и процедурам вынес рекомендации о равноправии всех делегаций. Депутат подчеркнул, что это то самое «красивое решение» по поправкам в регламент ассамблеи, которое должно навсегда запретить лишать национальные делегации слова, голоса и полномочий в структурах ПАСЕ. Слуцкий добавил, что это ровно то, чего Россия так долго добивалась для преодоления кризиса между Москвой и Страсбургом.

«В ассамблее наметилось конструктивное большинство по вопросу равенства полномочий. Но, вместе с тем, сохраняется и достаточно «громкое» русофобское меньшинство, готовое на все, чтобы не допустить возврата России в ПАСЕ», — рассказал Слуцкий.

Слуцкий напомнил, что пока речь идет о проекте доклада и резолюции, интрига в том, в каком варианте они могут быть приняты окончательно.

«Мяч все еще на стороне ассамблеи», — подытожил депутат.

Итоговое решение о восстановлении российской делегации в ПАСЕ будет принято в первый день сессии, 24 июня. Слуцкий напомнил, что 26 июня состоятся выборы нового генсека Совета Европы.

Ранее в МИД РФ назвали условие для выплаты долга в СЕ. В российском ведомстве заявили, что вопрос о долге перед ПАСЕ должен подниматься только после того, как будет снят вопрос о дискриминации в адрес России.