Дроздов отказался сниматься в передаче «В мире животных»

Москва, 11 июня. Знаменитый российский ученый и телеведущий Николай Дроздов заявил, что больше не принимает участие в съемках программы «В мире животных».

Оказывается, зрители в течение полугода смотрят старые выпуски, а сам Дроздов уже давно не снимается в программе. Сегодня ученый публично об этом заявил, пишет «Kp.Ru».

«Меня все просят, а я отказался, полгода не снимаюсь. Если видите на «Карусели» выпуски, то это прежние записи. Я не возражаю — пусть показывают. Мне последнее время ничего за это не платили», — объяснил ученый.

Главной причиной ухода телеведущего из программы «В мире животных» стала серьезная травма, которую Дроздов получил по время падения. Он сломал четыре ребра. После этого ученый постоянно посещает больницу и проходит специальные процедуры. По словам Дроздова, этим летом он планирует отправиться на лечение, заняться своим здоровьем и отказаться от участия в фестивалях, которые пройдут в Крыму.

Ученый подчеркнул, что не захочет со временем вернуться в программу. По словам Дроздова, преподавание и работа в МГУ — любимое его занятие. Он ранее заявил, что готов передать функции ведущего своему преемнику Алексею Лапину.

Отметим, «В мире животных» — советская и российская телепередача, посвященная зоологии и исследованию животного мира. Первая серия вышла в эфир 17 апреля 1968 года. В общей сложности зрители увидели 1318 выпусков телепрограммы.

Ранее сообщалось, что Дроздов озвучил одного из персонажей в новой серии «Простоквашино», которая посвящена новому увлечению кота Матроскина телемагазинами.