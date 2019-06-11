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Глава МИД Швеции назвала отношения Москвы и Стокгольма «драматичным танцем»

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Глава МИД Швеции назвала отношения Москвы и Стокгольма «драматичным танцем»

Стокгольм, 11 июня. Министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрем заявила, что политика королевства в отношении России подразумевает два направления: усиление антироссийских санкций и прямые контакты с Москвой.

«Двусторонние отношения — это как танцевать танго — шаг вперед, два или три в сторону, как там его танцуют, — иногда они немного непредсказуемы. А у нас очень драматичный танец», — заявила глава МИД Швеции в комментарии ТАСС.

Валльстрем добавила, что Стокгольм продолжит политику санкций в отношении России, но при этом будет развивать контакты между людьми, политические контакты и прямую связь.

Министр также отметила, что между гражданами Швеции и России имеются многочисленные контакты, в том числе между организациями и учеными, в которых заинтересованы обе стороны. Для этого существует ряд форматов — балтийский, арктический – которые помогают налаживать контакты, сказала Валльстрем.

«Мы регулярно встречаемся с Сергеем [Лавровым] на различных площадках. Мы говорим и шутим», — добавила Валльстрем.

Стоит отметить, что Швеция входит в число самых последовательных сторонников антироссийских санкций. Кроме того, ранее Швеция отказалась продлевать визу одному из российских дипломатов, а также отказала на другие запросы со стороны российского диппредставительства. В начале мая официальной представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что высылка двух шведских дипломатов — ответная мера на действия Стокгольма. 

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Автор: Сергей Петров
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